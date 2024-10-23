الرياضة - 12:52 - بعد تأجيل محاكمتهم.. القصة الكاملة لأزمة لاعبي الزمالك في الإمارات والعقوبة القانونية المنتظرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - أزمة لاعبي الزمالك.. وقع لاعبي الزمالك الثلاثة عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، في مأزق جعلهم يترقبون مصيرهم على أحر من الجمر، بعد تعديهم على أحد رجال الأمن عقب مباراة الزمالك بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري بدولة الإمارات.

أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات

بدأت أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، عقب مواجهة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وتعدى ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، على أحد أفراد الأمن، على أراضي ملعب آل نهيان بدولة الإمارات، مما جعلهم يخضعون للمحاكمة العاجلة.

مصير لاعبي الزمالك

وعلق المحامي نصر بشير، المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، مؤكدًا أن القانون الإماراتي واضح وصريح في التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، وفقا للمادة 298، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، وذلك بحسب قوانين الدولة.

وأضاف بشير، أن هناك مواد أخرى قد تكون في صالح ثلاثي لاعبي الزمالك، تكمن في المادتين 152 و184 والتي تتحدث عن إيقاف تنفيذ العقوبة أو العفو، إذا انتهت بواقعة الضرب المتبادلة، خاصةً في وجود تنازل شخصي من المجني عليه.

طريق نجدة ثلاثي لاعبي الزمالك من الحبس

وأكد قس تعليقه على أزمة لاعبي الزمالك: «الواقعة واضحة ومثبتة عبر الشاشات، وحال تنازل الثنائي الآخر بعد تنازل الشخص الأول وأنا علمت بأن هناك تنازلاً بالفعل عن حقهم الشخصي وهذا في صالح ثلاثي لاعبي الزمالك، وهذا سيمنح المحكمة الحق في النظر للمادة 184 بالعفو، وسيتم إجراء تصالح، وثلاثي الزمالك يتواجد في قسم الشرطة».

تعليق النادي على أزمة لاعبي الزمالك

وفي هذا الصدد، أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعليقا على أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري، ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

التحقيق العاجل في أزمة لاعبي الزمالك

وقرر مجلس إدارة النادي بشأن أزمة لاعبي الزمالك، تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

محاكمة ثلاثي لاعبي الزمالك

وعقدت هيئة القضاء الإماراتي جلسة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2024، للفصل في أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، وتقدم ممثل المحكمة مرافعة قوية أكد خلالها عن سمات الرياضة والروح الرياضية، مؤكدا أن الأحداث التي أعقبت مواجهة الزمالك وبيراميدز والمشهورة بـ أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، من المحزن أن تشهدها ملاعب الكرة، وأوضح أن الاعتداء الذي حدث يتنافى تماما مع قيم الرياضة والروح الرياضية.

تأجيل محاكمة ثلاثي لاعبي الزمالك مع استمرار حبسهم

وعقب ذلك، أصدر المحكمة المختصة قرارا بتأجيل النظر في قضية أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، لجلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس ثلاثي الزمالك.