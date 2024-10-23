نفاد تذاكر مباراة الاهلي والعين الإماراتي بكأس الانتر كونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - نفدت تذاكر مباراة الأهلى مع العين الإماراتى، المقرر إقامتها ٢٩ أكتوبر الجاري فى ربع نهائى كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

وبدأت أمس عملية بيع التذاكر على موقع «تذكرتى»، حيث شهدت الساعات الأولى إقبالًا كبيرًا من الجماهير لشراء التذاكر، نظرًا لأهمية المباراة، وحصل الأهلى على موافقة الجهات المعنية بحضور ٥٢ ألف متفرج للمباراة.

ويلعب الأهلى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا، فى حين يتواجد العين فى المسابقة بصفته بطل دورى أبطال آسيا، إلى جانب أنه تجاوز نظيره أوكلاند سيتى فى الدور الأول.

وعلى صعيد متصل، يبدأ الجهاز الفنى فى التحضير لمواجهة العين بعد العودة من الإمارات، خاصة بعد متابعة مباراة الهلال السعودى والعين الإماراتى، بدورى أبطال آسيا.

وخسر فريق العين الإماراتى من نظيره الهلال السعودى بخمسة أهداف مقابل أربعة، خلال المواجهة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من دورى أبطال آسيا.

وكان الأهلى وافق على كافة طلبات النادى الإماراتى، حيث تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين فى نادى العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة النادى الإماراتى فى المقصورة الشرفية، كما تم تخصيص ٢٢٠٠ مقعد للجمهور الإماراتى، بالإضافة إلى ٣٠٠ مقعد VIP.

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