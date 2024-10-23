لا يعرف الفوز، أرقام سلبية لمدرب بايرن ميونخ أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - يسعى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، إلى النجاح فيما فشل فيه كلاعب، عندما يواجه برشلونة، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.



وقبل مباراة اليوم تعتبر مواجهة برشلونة بمثابة كابوس للمدرب كومباني عندما كان لاعبًا ضمن صفوف مانشستر سيتي.



وخلال هذه الفترة واجه كومباني فريق برشلونة 4 مرات وخسر جميع المباريات، كما أنه غاب للإصابة عن المباراة الوحيدة التي انتصر خلالها السيتي على البارسا.

جاءت المواجهات الـ4 في موسمي 2013-2014 و2014-2015، حيث كان مانويل بيليجريني مدربًا لمانشستر سيتي، بينما قاد برشلونة تاتا مارتينو في الموسم الأول ولويس إنريكي في الثاني.

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