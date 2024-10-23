الرياضة - 12:09 - رد فعل معسكر الزمالك بعد تجديد حبس ثلاثي الفريق بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة من التوتر الشديد بعد قرار المحكمة المختصة بالإمارات، تأجيل قضية ثلاثي الفريق في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر الجاري مع استمرار حبسهم.

وأوضح مصدر بالنادي أن هناك اجتماعا بين أفراد بعثة الزمالك بالإمارات لدراسة الوضع وتحديد الموقف النهائي للبعثة بعد تجديد حبس ثلاثي الفريق.

وخضع الثلاثي “عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ومعه الثنائي مصطفى شلبي ودونجا لاعبا الفريق” لمحاكمة في أبو ظبي بسبب الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز.

يأتي هذا في الوقت الذي، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلي ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، الذي يستضيف مواجهة تاريخية من العيار الثقيل، تجمع بين قطبي الكرة ببلاد الفراعنة والقارة الإفريقية وهما الأهلي والزمالك، في اللقاء الفاصل لتحديد بطل السوبر المحلي. مساء غدا الخميس.

وتأهل الزمالك إلي النهائي بصعوبة بالغة، بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل بهدف علي ستاد آل نهيان، كما أن الأهلي عبر إلي النهائي بشق الأنفس أيضا بتغلبه علي سيراميكا كليوباترا _ بطل كأس الرابطة _ بهدفين مقابل هدف.