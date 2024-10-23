الرياضة - 11:53 - عاجل.. استمرار حبس ثلاثي الزمالك وتأجيل محاكمتهم لـ 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - قرر القضاء الإماراتي في الجلسة التي انتهت قبل قليل، تأجيل محاكمة ثلاثي الزمالك إلي يوم 29 أكتوبر الجاري، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم في مركز شرطة الشعبية، بحضور أطراف المشاجرة، عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك والثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفي شلبي، المتورطين في التعدي على فرد أمن إماراتي في ملعب آل نهيان، عقب مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

أقيمت جلسة المحاكمة عبر خاصية conference، صباح اليوم الأربعاء، من مركز شرطة الشعبية المحتجز به ثلاثي الزمالك.

وتقدم ممثل المحكمة مرافعة قوية أكد خلالها عن سمات الرياضة و الروح الرياضية، مؤكدا أن الأحداث التي اعقبت مواجهة الزمالك وبيراميدز، من المحزن أن تشهدها ملاعب الكرة، وأوضح أن الاعتداء الذي حدث يتنافى تماما مع قيم الرياضة والروح الرياضية.

طلب محامي الثلاثي مد أجل القضية للاطلاع وقرر القاضي تأجيل الحكم لنهاية اليوم القضائي خلال ساعة تقريبا.

تأجيل القضية لـ29 أكتوبر

بعدها أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل القضية حتى 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس ثلاثي الزمالك.