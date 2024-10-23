شريف الشمرلي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - الكرة الطائرة، أعلن شريف الشمرلي ترشحه على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة شريف الشمرلي في انتخابات الكرة الطائرة

وضمت قائمة شريف الشمرلي كل من:

شريف الشمرلي - رئيس

خالد أبو زينة - نائب رئيس

طارق فريد - أمين صندوق

علي عبد السلام - عضو

أشرف درويش - عضو

أيمن طه - عضو

عطا مرزوق - عضو

أحمد كمال - عضو

إنجي الشامي - عضو

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، فتح باب الترشح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع، على أن تقام الانتخابات يوم 6 ديسمبر المقبل.

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