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شريف الشمرلي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

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شريف الشمرلي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

شريف الشمرلي يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - الكرة الطائرة، أعلن شريف الشمرلي ترشحه على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

 

قائمة شريف الشمرلي في انتخابات الكرة الطائرة

 وضمت قائمة شريف الشمرلي كل من:

شريف الشمرلي - رئيس

خالد أبو زينة - نائب رئيس

طارق فريد - أمين صندوق

علي عبد السلام - عضو

أشرف درويش - عضو

أيمن طه - عضو

عطا مرزوق - عضو

أحمد كمال - عضو

إنجي الشامي - عضو

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، فتح باب الترشح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع، على أن تقام الانتخابات يوم 6 ديسمبر المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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