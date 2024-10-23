دوري أبطال أوروبا، أرقام محمد صلاح أمام لايبزيج الألماني قبل صدام الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - يستعد ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره لايبزيج، على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام صلاح أمام لايبزيج

وقبل مباراة الليلة لعب محمد صلاح أمام لايبزيج مباراتين فقط سجل خلالهما هدفين وحقق الفوز في مباراتين أيضا.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج



تنطلق مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

تذاع مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في أول مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، على ميلان وبولونيا.

بينما خسر لايبزيج أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، أمام كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

وأعلن النادي الإنجليزي عن القائمة التي اختارها المدرب الهولندي، والتي ضمت 21 لاعبًا استعدادًا لمواجهة النادي الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة انضمام عدد من الوجوه الشابة، من بينهم الحارس التشيكي فينيسلاف جاروس ولاعب الوسط الإنجليزي تيلير مورتون إلى جانب نجوم الفريق، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز،.

فيما يغيب المهاجم ديوجو جوتا بعد إصابته في المباراة الماضية ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة ليفربول كل من: جوميز، إندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، صلاح، جونز، جاكبو، تسيميكاس، روبرتسون، جرافنبيرش، جاروس، كيليهير، أليكسندر أرنولد، كوانساه، مورتون، ديفيز، نيوني.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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