موقف الأهلي من أزمة احتجاز لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - يلتقي النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري، والذي سيقام غدًا الخميس بدولة الإمارات.

ومنع محمود الخطيب رئيس الأهلي، جميع مسئولو بعثة النادي في الإمارات من الحديث عن أزمة الزمالك في الإمارات واحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7: " طلب رئيس الأهلي من الجميع في بعثة الأهلي عدم التطرق إلى هذه الأزمة أو إبداء رأي النادي فيها، رافضًا في الوقت نفسه الأنباء التي تم تداولها خلال ساعات ماضية بشأن تفكير الزمالك في طلب تأجيل المباراة 24 ساعة لتُقام يوم الجمعة بدلًا من الخميس وتمسك الخطيب خلال حديثه مع أعضاء بعثة الأهلي ومسئولو النادي في الإمارات بإقامة المباراة في موعدها، كما رفض فكرة قيام أحد من مسئولو الزمالك بزيارة بعثة الزمالك كنوع من أنواع التضامن مع بعثة الأبيض في هذه الأزمة ".

موقف مصابي الأهلي أمام الزمالك

ويعد أبرز غيابات النادي الأهلي أشرف داري مدافع الفريق، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الكاحل حتى الآن".

كما يغيب خالد عبد الفتاح عن مباراة الزمالك، لمعاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويحتاج لمزيد من الوقت.

كما تعافى كل من عمر كمال وطاهر محمد ويحيى عطية الله إلى جانب وسام أبو علي بعد تحسن حالتهم عقب تعرضهم لكدمات عقب مباراة سيراميكا.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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