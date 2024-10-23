تجديد حبس ثلاثي الزمالك بالإمارات وتأجيل القضية لـ 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - الزمالك ، قررت المحكمة المختصة بالإمارات تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق.

وخضع الثلاثي “عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ومعه الثنائي مصطفى شلبي ودونجا لاعبا الفريق” لمحاكمة في أبو ظبي بسبب الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًّا بشأن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الأبيض أمام بيراميدز.

وخضع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبًا الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة للمحاكمة اليوم بسبب أحداث ما بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.

بيان الزمالك بشأن أحداث مباراة بيراميدز

وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عبر عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

وثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كل الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وتابع البيان أنه في هذا السياق تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي ونؤكد ثقتنا الكاملة بعدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك: إن نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي فريق الكرة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

وبدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات ليتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

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