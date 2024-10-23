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الإصابة تورق نجم ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

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الإصابة تورق نجم ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

الإصابة تورق نجم ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً -  أثار البرازيلي رودريجو جويس نجم ريال مدريد، القلق، خلال الانتصار العريض (5-2) على بوروسيا دورتموند، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

شكوك حول جاهزية رودريجو

 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رودريجو لم يتمكن من إنهاء المباراة أمام بوروسيا دورتموند، بعد أن شعر بوخزة في أوتار الركبة اليمنى، وسيخضع لفحوصات طبية يوم الخميس لتحديد مدى الإصابة بدقة.

 

وأضافت الصحيفة: "سيخضع رودريجو لفحص أولي الأربعاء، لكن الفحص بالرنين المغناطيسي لن يتم إلا الخميس".


يذكر أنه تم استبدال رودريجو بتشواميني، وغادر أرضية الملعب في الدقيقة 85 من المباراة.

وقد يغيب البرازيلي عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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