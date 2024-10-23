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الرياضة - 11:18 - «ملهاش أي لازمة».. يحيى عبد الرحمن يكشف آخر تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:18 - «ملهاش أي لازمة».. يحيى عبد الرحمن يكشف آخر تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:18 - «ملهاش أي لازمة».. يحيى عبد الرحمن يكشف آخر تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - سلط الناقد الرياضي، يحيى عبد الرحمن، الضوء على آخر تطورات الأزمة التي اندلعت بين لاعبي الزمالك وجهاز الأمن الإماراتي بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض، أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات كأس السوبر المصري.

تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات

قال يحيى عبد الرحمن: «إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس لتدخل وحل أزمة لاعبي الفريق الأبيض بشكل ودي دون تطور الأزمة مع القضاء الإماراتي».

وانتقد الناقد الرياضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، بشدة تصرفات لاعبي الزمالك، ووصف الأزمة التي وقعوا فيها بأنها «ملهاش أي لازمة»، مؤكدًا أنهم «ورطوا أنفسهم» بشكل غير مبرر.

وكشف الناقد الرياضي أن أزمة لاعبي الزمالك كلفت المسئولين عن تنظيم المباراة مبلغًا ضخمًا قدره 600 درهم أماراتي أي ما يعادل 8 ملايين جنيه مصري، كغرامة وكفالة لأحد المعتدى عليهم من الإماراتيين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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