جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:18 - تشكيل برشلونة وبايرن ميونخ المتوقع قبل مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:18 - تشكيل برشلونة وبايرن ميونخ المتوقع قبل مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:18 - تشكيل برشلونة وبايرن ميونخ المتوقع قبل مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - يستضيف ستاد إليانزا أرينا بألمانيا قمة أوروبية كلاسيكية تجمع بين بايرن ميونيخ صاحب الأرض والجمهور، والعملاق الإسباني برشلونة، في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وبعيدا عن قوة المباراة وطابع الديربي الذي يطغى عليها، فإن المواجهة الرهيبة تأخذ صبغة الكرامة ورد الاعتبار، خاصةً أن خسارة الكتالوني الإسباني أمام بايرن ميونيخ 2/8 مازال يسبب جرحا عميقا غائرا لمحبي الكرة في الدولة الواقعة بجزيرة أيبيريا، ومن المفارقات أن هانز فليك، مدرب برشلونة حاليا، هو من قاد البافاري للفوز التاريخي الكاسح.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

ومن المنتظر أن يدفع فينسنت كومباني، مدرب البايرن الحالي، بقوته الضاربة وأعمدته الأساسية ضمن التشكيل الأساسي للقاء البلوجرانا، وبالتالي من المتوقع أن يدفع فينسنت كومباني بتشكيل يضم:مانويل نوير-ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر-بالينيا - جوشوا كيميش -سيرج جنابري - توماس مولر - مايكل أوليزيه- هاري كين.

تشكيل برشلونة المتوقع

وفي المقابل فإن فليك من المنتظر أن يعتمد على أهم مفاتيح لعبه وأقوي أسلحته ضمن المجموعة التي سيبدأ بها موقعة إليانزا أرينا، مثل: إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - إنياجو ماريتيز - باو كوبارسي - جول كوندي -بيدري - مارك كاسادو -أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق