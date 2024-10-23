الرياضة - 11:18 - تشكيل برشلونة وبايرن ميونخ المتوقع قبل مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - يستضيف ستاد إليانزا أرينا بألمانيا قمة أوروبية كلاسيكية تجمع بين بايرن ميونيخ صاحب الأرض والجمهور، والعملاق الإسباني برشلونة، في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وبعيدا عن قوة المباراة وطابع الديربي الذي يطغى عليها، فإن المواجهة الرهيبة تأخذ صبغة الكرامة ورد الاعتبار، خاصةً أن خسارة الكتالوني الإسباني أمام بايرن ميونيخ 2/8 مازال يسبب جرحا عميقا غائرا لمحبي الكرة في الدولة الواقعة بجزيرة أيبيريا، ومن المفارقات أن هانز فليك، مدرب برشلونة حاليا، هو من قاد البافاري للفوز التاريخي الكاسح.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

ومن المنتظر أن يدفع فينسنت كومباني، مدرب البايرن الحالي، بقوته الضاربة وأعمدته الأساسية ضمن التشكيل الأساسي للقاء البلوجرانا، وبالتالي من المتوقع أن يدفع فينسنت كومباني بتشكيل يضم:مانويل نوير-ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر-بالينيا - جوشوا كيميش -سيرج جنابري - توماس مولر - مايكل أوليزيه- هاري كين.

تشكيل برشلونة المتوقع

وفي المقابل فإن فليك من المنتظر أن يعتمد على أهم مفاتيح لعبه وأقوي أسلحته ضمن المجموعة التي سيبدأ بها موقعة إليانزا أرينا، مثل: إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - إنياجو ماريتيز - باو كوبارسي - جول كوندي -بيدري - مارك كاسادو -أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.