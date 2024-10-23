السوبر المصري، كولر يرفض تجهيز أشرف داري بهذه الطريقة لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة علاج المغربي أشرف داري مدافع الفريق بالمسكنات حتى يتمكّن من المشاركة في مباراة الزمالك غدًا، الخميس، بنهائي السوبر المصري بالإمارات.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجة 93.7: "عقد كولر جلسة خاصة مع طبيب الأهلي أول أمس، الإثنين، بمقر إقامة الأهلي بالإمارات حيث استفسر الأول من الأخير عن تطورات إصابة أشرف داري بإلتواء في الكاحل، والتي حرمت اللاعب من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي كأس مصر وخلال الجلسة أكد طبيب الأهلي للمدير الفني، أن أشرف داري ما زال يعاني من آلام في القدم ومن الممكن علاجه سريعًا بالمسكنات لكن كولر رفض وفضّل استبعاد اللاعب من حساباته الفنية في مباراة الغد منعًا لحدوث مشاكل حال العلاج بالمسكنات أو المشاركة دون اكتمال شفائه 100 % ".

ويلتقي النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري، غدًا الخميس بدولة الإمارات.

موقف مصابي الأهلي أمام الزمالك

ويعد أبرز غيابات النادي الأهلي أشرف داري مدافع الفريق، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الكاحل حتى الآن".

كما يغيب خالد عبد الفتاح عن مباراة الزمالك، لمعاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويحتاج لمزيد من الوقت.

كما تعافى كل من عمر كمال وطاهر محمد ويحيى عطية الله إلى جانب وسام أبو علي بعد تحسن حالتهم عقب تعرضهم لكدمات عقب مباراة سيراميكا.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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