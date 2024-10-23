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الرياضة - 10:59 - جوميز يتحدث عن مواجهة الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:59 - جوميز يتحدث عن مواجهة الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:59 - جوميز يتحدث عن مواجهة الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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