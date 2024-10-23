تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:58 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق برشلونة، بقيادة هانز فليك، نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب “مونتجويك” مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تذاع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويمتلك برشلونة 3 نقاط، بعد خوض مباراتين، حيث خسر أمام موناكو بهدفين أهداف لهدف، قبل فوزه على يونج بويز بخماسية نظيفة، كما يمتلك بايرن ميونخ 3 نقاط، بعدما فاز في مباراته الأولى بشكل عريض على دينامو زغرب بنتيجة 9/2، قبل سقوطه أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

حكم مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، أعلن عن الحكم الذي سيدير مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، سيتولى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش إدارة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في موسم 2022-23.



وأصدر فينسيتش العديد من القرارات التي اعترض عليها بشدة تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا السابق خلال خسارة برشلونة بهدف دون رد، وأبرزها إلغاء هدف ورفض احتساب ركلة جزاء للبلوجرانا.





وعلى الجانب الآخر، أدار فينسيتش مباراتين لبايرن ميونخ، انتهت الأولى بالتعادل 1-1 أمام فياريال، بينما فاز البافاري في الثانية بنتيجة 3-0 على لاتسيو.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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