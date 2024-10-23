تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:58 صباحاً - يستضيف مانشستر سيتي نظيره سبارتا براج، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: سافينهو، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جاندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء على ملعب “الاتحاد” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج عبر قناة “beIN Sports HD 3”.

وتعد مباراة الليلة بين مانشستر سيتي وسبارتا براج هي الأولي بينهما إذ لم يسبق لهما أن التقيا في مسابقة أوروبية.

ولم يواجه السيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2023، من قبل إلا فريقا تشيكيًا واحدًا فقط في تاريخه، حيث تغلب على فيكتوريا بلزن 3-0 خارج أرضه وفاز 4-2 على أرضه في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2013/2014.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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