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الرياضة - 10:40 - محمد صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - محمد صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - محمد صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على مضيفه لايبزيج الألماني، علي ستاد رد بول أرينا، ضمن الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

يأمل ليفربول في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على العلامة الكاملة في بطولة دوري الأبطال والتي يطمح الريدز في المنافسة على لقبها.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة التألق وتحطيم الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبابعد احتلاله صدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ البطولة، عقب هدفه في مرمى بولونيا، إذ وصل إلى الهدف رقم 45 في البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يعتمد سلوت علي قوته الضاربة وأعمدته الأساسية ضمن التشكيل الأساسي الذي سيؤدي به لقاء بطل ألمانيا، بحثا عن تحقيق الفوز وبلوغ النقطة التاسعة، وبالتالي فإن تشكيلة الريدز في المنتظر أن تضم: في حراسة المرمى كيليهير -خط الدفاع أرنولد - فان دايك - كوناتي - روبرتسون -خط الوسط سوبوسلاي، ماك اليستير، ريان جرافينبيرخ -خط الهجوم لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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