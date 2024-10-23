الرياضة - 10:23 - محاكمة ثلاثي الزمالك اليوم في الإمارات.. كل ما تريد معرفته عن السيناريوهات المنتظرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - لا تزال تداعيات أزمة ثلاثي الزمالك تشغل الوسط الرياضي بعد قرار السلطات الإماراتية المفاجئ أمس بتحويل الثلاثي اللاعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بالإضافة إلي عبد الواحد السيد للمحاكمة العاجلة بعد التعدي على أحد رجال الأمن خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

كشف المحامي نصر بشير المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه بسبب المحاكمة العاجلة لكل من عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي ثلاثي الزمالك، لم يتم الاطلاع على القضية ومعرفة التهم الموجهة إليهم.

وتابع: "القانون الإماراتي واضح وصريح في التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، حسب المادة 298، أن يعاقب بالحبس لا تقل عن 6 أشهر والغرامة بقيمة لا تقل عن 50 ألف درهم، حسب قوانين الدولة".

وأضاف: "أولى الجلسات اليوم ومن الصعب معرفة وجود حكم من عدمه، ولكن هناك مواد أخرى قد تكون في صالح الثلاثي، وهي المادتين 152 و 184 والتي تتحدث عن إيقاف تنفيذ العقوبة أو العفو، إذا انتهت بواقعة الضرب متبادلة، خاصةً في وجود تنازل شخصي من المجني عليه".

مؤكداً: "الواقعة واضحة ومثبتة عبر الشاشات، وحال تنازل الثنائي الآخر بعد تنازل الشخص الأول وأنا علمت بأن هناك تنازلاً بالفعل عن حقهم الشخصي وهذا في صالح الثلاثي، وهذا سيمنح المحكمة الحق في النظر للمادة 184 بالعفو، وسيتم إجراء تصالح، والثلاثي يتواجد في قسم الشرطة ومحبسهم، والمحاكمة ستكون عاجلة".