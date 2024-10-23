الرياضة - 10:07 - القضاء الإماراتي يصدر قراره اليوم بشأن ثلاثي الزمالك.. 3 سيناريوهات منتظرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:07 صباحاً - تصدر المحكمة اليوم قرارها بشأن أزمة فريق الزمالك الخاصة بالثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بعد المشاجرة مع فرد أمن إماراتي، عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر، ليتم محاكمتهم في في جلسة عاجلة اليوم،

وكان الساعات الماضية قد شهدت، سداد نادي الزمالك، 600 ألف درهم عن طريق مجلس أبو ظبي الرياضي، كغرامة على الثلاثي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بحسب تصريحات حسام المندوه، أمين صندوق النادي.

أكد حسام المندوه، رئيس بعثة الزمالك في الإمارات:لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب من مباراة الفريق المقبلة، والفريق الأبيض سيخوض المباراة أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، معقبًا: «الفرسان جاهزين وبيتدربوا بشكل جيد استعدادًا للنهائي».

وعقّب رئيس بعثة الزمالك قائلاً: وجدنا كل تقدير وترحاب من الإمارات منذ لحظة وصول بعثة الفريق إلى البلاد، ولم يحدث أي إساءه معاملة لبعثة الزمالك على الإطلاق كما يتم تردده عبر وسائل التواصل المختلفة.

أبرز السيناريوهات المنتظرة في محاكمة ثلاثي الزمالك اليوم

قد يصدر قرار من المحكمة الإماراتية ببراءة لاعبي الزمالك أو الخروج بكفالة مالية، وقد يستمر الوضع كما هو مع احتجازهم، وقد يتم صدور قرار يقضي بمنعهم من دخول الإمارات مرة أخرى لمدة محددة وقد يتطور الوضع إلى المنع من دخول دول الخليج بشكل عام.

ويترقب الجميع خلال الساعات الجارية، قرار المحكمة الذي سيصدر خلال ساعات من انتهاء جلسة الاستماع التي سيخضع لها الثلاثاي في مقر تواجدهما الحالي عبر خاصية conference،

يأتي هذا في الوقت الذي، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلي ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، الذي يستضيف مواجهة تاريخية من العيار الثقيل، تجمع بين قطبي الكرة ببلاد الفراعنة والقارة الإفريقية وهما الأهلي والزمالك، في اللقاء الفاصل لتحديد بطل السوبر المحلي.