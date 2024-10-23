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خطوة احترافية جديدة للاعب محمد نافع عبد الدايم بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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خطوة احترافية جديدة للاعب محمد نافع عبد الدايم بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

خطوة احترافية جديدة للاعب محمد نافع عبد الدايم بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - أعلن الكابتن نافع عبد الدايم عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة القدم السابق، انتقال نجله محمد نافع إلى الفريق الاول لنادي  VALLVIDRERA A برشلونة. 

وكان محمد نافع عبد الدايم تألق في صفوف نادى راسينج سارايا الإسبانى مواليد 2005 في البطولة الإسبانية.

محمد نافع عبد الدايم كان أحد ناشئي نادى طلائع الجيش وانضم لمنتخب القاهرة ومنتخب مصر للناشئين، وشارك فى تدريبات الفريق الأول بنادى طلائع الجيش قبل خوض الاحتراف في إسبانيا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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