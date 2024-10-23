موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال بنصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - ضرب منتخب مصر للكرة الشاطئية موعدا مع منتخب السنغال، في مواجهة نارية ستجمع الفريقين في نصف نهائب بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، المقامة حاليا في مدينة الغردقة، والمؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في جزيرة سيشيل العام المقبل.

مباراة مصر والمغرب، كلمتك

موعد مباراة مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي يوم الخميس المقبل في تمام الثالثة عصرا.

وتنطلق المباراة الثانية بين موريتانيا والمغرب في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا، وتنزانيا والمغرب في دور المجموعات، فيما حل منافسه منتخب السنغال في وصافة المجموعة الثانية خلف المنتخب الموريتاني.

وطالب لطفي لاعبيه بإغلاق ملف المباريات الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام السنغال للعبور إلى النهائي الأفريقي.

جدير بالذكر أن المنتخبين الفائزين في مباراتي الدور نصف النهائي سيتأهلان مباشرة إلى بطولة كأس العالم القادمة في جزيرة سيشيل.

منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فوزا جديدا على نظيره المغربى، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الغردقة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا وتنزانيا وأخيرا المغرب.

سجل أهداف الفراعنة محمد عبدالنبي لوحا هدفين وهدف لأحمد تمساح.

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