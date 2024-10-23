موقف وسام أبوعلي النهائي من المشاركة أمام الزمالك بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - يختتم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري والذي سيقام غدًا الخميس بدولة الإمارات.

موقف وسام أبوعلي

وكانت هناك شكوك في مشاركة وسام أبو علي امام الزمالك الا ان اللاعب شارك امس في مران الفريق بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإجهاد الذي تعرض له في مباراة سيراميكا بالعضلة الأمامية، وأصبح جاهزا للمباراة النهائية غدًا الخميس.

من المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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