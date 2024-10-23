ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - ترتيب دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء 9 مباريات في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أرووبا أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ، ليفربول ولايبزيج، مانشستر سيتي وسبارتا براج، أتلتيكو مدريد وليل.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء



1- أستون فيلا، 9 نقاط.

2- موناكو، 7 نقاط.

3- سبورتينج لشبونة، 7 نقاط.

4- آرسنال، 7 نقاط.

5- بوروسيا دورتموند، 6 نقاط.

6- بريست، 6 نقاط (لديه مباراة اليوم).

7- بنفيكا، 6 نقاط (لديه مباراة اليوم).

8- باير ليفركوزن، 6 نقاط (لديه مباراة اليوم).

9- ريال مدريد، 6 نقاط.

10- ليفربول، 6 نقاط (لديه مباراة اليوم).

11- يوفنتوس، 6 نقاط.

12- مانشستر سيتي، 4 نقاط (لديه مباراة اليوم).

13- إنتر ميلان، 4 نقاط (لديه مباراة اليوم).

14- سبارتا براج، 4 نقاط (لديه مباراة اليوم).

15- أتالانتا، 4 نقاط (لديه مباراة اليوم).

16- شتوتجارت، 4 نقاط.

17- باريس سان جيرمان، 4 نقاط.

18- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

19- برشلونة 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

20- جيرونا، 3 نقاط.

21- ميلان، 3 نقاط.

22- ليل، 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

23- سيلتيك، 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

24- فينورد 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

25- أتلتيكو مدريد 3 نقاط (لديه مباراة اليوم).

26- كلوب بروج، 3 نقاط.

27- آيندهوفن، نقطتان.

28- بولونيا، نقطة.

29- شاختار، نقطة.

30- دينامو زغرب، نقطة (لديه مباراة اليوم).

31- لايبزيج (لديه مباراة اليوم).

32- شتورم جراتس، بدون نقاط.

33- سالزبورج، بدون نقاط (لديه مباراة اليوم).

34- يونج بويز، بدون نقاط (لديه مباراة اليوم).

35- النجم الأحمر، بدون نقاط.

36- سلوفان براتيسلافا، بدون نقاط.

وشهد أمس الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على رأسها لقاء ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، آرسنال وشاختار، باريس سان جيرمان وآيندهوفن، ميلان وكلوب بروج، ويوفنتوس وشتوتجارت، وأستون فيلا وبولونيا.



وحقق ريال مدريد فوزًا مثيرا وريمونتادا على بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف لهدفين، وفاز أرسنال على شاختار بهدف دون رد، وتعادل باريس سان جيرمان بهدف لمثله مع آيندهوفن، وسقط يوفنتوس أمام شتوتجارت بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا بثنائية على بولونيا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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