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السوبر المصري، كولر والشناوي في مؤتمر الأهلي اليوم للحديث عن مواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

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السوبر المصري، كولر والشناوي في مؤتمر الأهلي اليوم للحديث عن مواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

السوبر المصري، كولر والشناوي في مؤتمر الأهلي اليوم للحديث عن مواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - يعقد مارسيل كولر المدي الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام  الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري والذي سيقام غدًا الخميس بدولة الإمارات.

ومن المقرر ان يقام مؤتمر الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على أن يكون محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بصحبة كولر بالمؤتمر الصحفي.

 

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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