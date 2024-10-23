حقيقة غضب كولر من مصطفى شوبير قبل مباراة السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - ترددت أنباء عن وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ومصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بعد علم الأخير استبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري والذي سيقام غدًا الخميس بدولة الإمارات، على أن يكون محمد الشناوي الحارس الأساسي للأحمر.

وأوضح مصدر أنه لا يوجد أي خلاف بين مصطفى شوبير وكولر، وأن حارس الأهلي يعد أحد أكثر اللاعبين التزامًا بالفريق، كما أنه يكن كل الاحترام لمحمد الشناوي.

وأكد أن مصطفى شوبير يعلم تمامًا ان محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي ولم يعترض ولو لمرة واحدة على كون الشناوي أساسيًّا رغم تألق وتفوق شوبير في كافة المباريات التي خاضها مع الأحمر.

وترددت أنباء أمس أن مصطفى شوبير انتابته حالة من الغضب من مارسيل كولر لتفكيره في الاعتماد على الشناوي في مباراة الزمالك رغم تألق شوبير.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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