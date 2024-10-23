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الرياضة - 08:59 - سيموني إنزاجي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه إنترميلان قبل مواجهة يانج بويز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:59 - سيموني إنزاجي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه إنترميلان قبل مواجهة يانج بويز - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:59 - سيموني إنزاجي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه إنترميلان قبل مواجهة يانج بويز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي يوم أمس الثلاثاء إن أكبر مصدر قلق لفريقه قبل مواجهته خارج ملعبه أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هو الأرضية الصناعية في ملعب فانكدورف.

ويلعب إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، والذي تعادل على أرض مانشستر سيتي وفاز على أرضه على رد ستار بلجراد في البطولة هذا الموسم، مع الفريق السويسري اليوم الأربعاء ولن يملك سوى القليل من الوقت للتكيف مع أرضية الملعب.

وكشف إنزاجي في مؤتمر صحافي «سيتعين علي إجراء تقييمات دقيقة، فاللعب على العشب سيغير من طبيعة الأمر، وهذا هو السبب في أننا سنتدرب هنا اليوم، وسنغير ما اعتادنا عليه. سيتعين علينا الاعتياد على ذلك في وقت قصير، ففي الساعة التي سنقضيها على أرض الملعب في التدريب سيتعين علينا أن ننتبه جيدًا».

ويواجه فريق المدرب إنزاجي فريقا فاز بالدوري السويسري الموسم الماضي لكنه يعاني هذا الموسم، حيث يحتل يانج بويز المركز العاشر في الترتيب بانتصارين من 10 مباريات، كما خسر مباراتيه في دوري أبطال أوروبا.

وتسببت نتائجهم السيئة في إقالة المدرب باتريك رامين في وقت سابق من هذا الشهر، وعودة جول مانيان كمدرب مؤقت، وهو الدور الذي لعبه في الموسم الماضي عندما فازوا باللقب. ومانيان هو مدرب الشباب في النادي منذ فترة طويل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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