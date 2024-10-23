مدرب إنتر ميلان يتحدث عن أزمة حقيقية تواجه فريقه قبل مواجهة يانج بويز بأبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:53 صباحاً - قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي يوم أمس الثلاثاء إن أكبر مصدر قلق لفريقه قبل مواجهته خارج ملعبه أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هو الأرضية الصناعية في ملعب فانكدورف.

ويلعب إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، والذي تعادل على أرض مانشستر سيتي وفاز على أرضه على رد ستار بلجراد في البطولة هذا الموسم، مع الفريق السويسري اليوم الأربعاء ولن يملك سوى القليل من الوقت للتكيف مع أرضية الملعب.



وأضاف إنزاجي في مؤتمر صحافي «سيتعين علي إجراء تقييمات دقيقة، فاللعب على العشب سيغير من طبيعة الأمر، وهذا هو السبب في أننا سنتدرب هنا اليوم، وسنغير ما اعتادنا عليه. سيتعين علينا الاعتياد على ذلك في وقت قصير، ففي الساعة التي سنقضيها على أرض الملعب في التدريب سيتعين علينا أن ننتبه جيدًا».

ويواجه فريق المدرب إنزاجي فريقا فاز بالدوري السويسري الموسم الماضي لكنه يعاني هذا الموسم، حيث يحتل يانج بويز المركز العاشر في الترتيب بانتصارين من 10 مباريات، كما خسر مباراتيه في دوري أبطال أوروبا.

وتسببت نتائجهم السيئة في إقالة المدرب باتريك رامين في وقت سابق من هذا الشهر، وعودة جول مانيان كمدرب مؤقت، وهو الدور الذي لعبه في الموسم الماضي عندما فازوا باللقب. ومانيان هو مدرب الشباب في النادي منذ فترة طويلة.

وتابع إنزاجي: «فازوا بالدوري العام الماضي وكانوا يعانون من بعض المشكلات في البداية. إنه فريق قوي بدنيا، وشارك في بطولات الكؤوس لسنوات عديدة. إنه فريق منظم، مع مدرب جديد ولكن من منا يعرف البيئة المحيطة، فقد خاضوا مباراة جيدة يوم السبت ضد لوسيرن. سيتعين علينا أن ننتبه».

ويعاني إنزاجي من مشكلات في خط الوسط بسبب الإصابات، حيث غاب كريستيان أصلاني عن فوز إنتر على روما يوم الأحد، بينما خرج هاكان شالهان أوغلو مصابا في تلك المباراة، بينما من المفترض أن يكون بيوتر جيلينسكي متاحا بعد غيابه أيضا عن الفوز في مطلع الأسبوع.

وأردف إنزاجي: «خاض جيلينسكي جزءًا جيدًا من التدريبات أمس والمشاعر السائدة بشأنه إيجابية، وسوف يتعين علي تقييم الأمر. كنت سعيدا بما فعله نيكولا باريلا أمام الدفاع يوم الأحد، واليوم سيشارك هو وجيلينسكي هناك. بذل باريلا وهنريخ مخيتاريان ودافيدي فراتيسي الكثير من جهدهم. من المؤكد أن فراتيسي سيشارك، ثم من بين الثلاثة الآخرين، سيبدأ اثنان بشكل أساسي ومن المحتمل أن يشارك الثالث كبديل»



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