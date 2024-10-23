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الرياضة - 05:41 - أبرزها ليفربول ضد لايبزيج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-10-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:41 - أبرزها ليفربول ضد لايبزيج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-10-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - أبرزها ليفربول ضد لايبزيج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-10-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:41 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 23-10-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة برشلونة ضد البايرن ولقاء ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام لايبزيج في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ستاد بريست X باير ليفركوزن - 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

أتالانتا X سيلتك - 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X سبارتا براج - 10 مساء - beIN Sports HD 3

يونج بويز X إنتر ميلان - 10 مساء - beIN Sports HD 5

برشلونة X بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN Sports HD 1

لايبزيج X ليفربول - 10 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X ليل - 10 مساء - beIN Sports HD 4

بنفيكا X فينورد - 10 مساء - beIN Sports HD 6

ريد بول سالزبورج X دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سبورتينج براجا X بودو/جليمت - 5.30 مساء

جالاتا سراي X ايلفسبورج - 5.30 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X فيسيل كوبي - 1 ظهرًا - beIN Sports AFC HD

شنغهاي X كاواساكي فرونتال - 3 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2 والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الكويت - 7 مساء

الحسين إربد X ناساف كارشي - 7 مساء

القوة الجوية X الخالدية البحريني - 9 مساء

التعاون السعودي X ألتين أسير - 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج

العربي القطري X القادسية الكويتي - 6.15 مساء

الاتفاق السعودي X الرفاع البحريني - 8.15 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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