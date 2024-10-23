مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها البايرن ضد برشلونة وظهور جديد لـ صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:28 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بريست ضد باير ليفركوزين - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

أتالانتا ضد سلتيك - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

أتليتكو مدريد ضد ليل - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت HD 4

برشلونة ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد فينورد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

فريق مانشستر سيتي، كلمتك

مانشستر سيتي ضد سبارتا براج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

يونج بويز ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

ريد بول سالزبورج ضد دينامو زغرب - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

لايبزيج ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جالاتا سراي ضد ألفسبورج - الساعة 5:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

سبورتينج براجا ضد جليمت - الساعة 5:30 مساءً

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

موهيون بوجان ضد الوكرة - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.



شباب الأهلي ضد الكويت - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

الحسين ضد ناساف - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.



القوة الجوية ضد الخالدية - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.



التعاون ضد ألتين أسير - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

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