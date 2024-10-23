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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها البايرن ضد برشلونة وظهور جديد لـ صلاح - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها البايرن ضد برشلونة وظهور جديد لـ صلاح - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها البايرن ضد برشلونة وظهور جديد لـ صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:28 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بريست ضد باير ليفركوزين - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

أتالانتا ضد سلتيك - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

أتليتكو مدريد ضد ليل - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت HD 4

برشلونة ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد فينورد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

فريق مانشستر سيتي، كلمتك

مانشستر سيتي ضد سبارتا براج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

يونج بويز ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

ريد بول سالزبورج ضد دينامو زغرب - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

لايبزيج ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي 

جالاتا سراي ضد ألفسبورج - الساعة 5:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

سبورتينج براجا ضد جليمت - الساعة 5:30 مساءً 

 

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

موهيون بوجان ضد الوكرة - 05:00 مساء - beIN Sports AFC HD.


شباب الأهلي ضد الكويت - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

الحسين ضد ناساف - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.


القوة الجوية ضد الخالدية - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.


التعاون ضد ألتين أسير - 07:00 مساء - beIN Sports AFC HD.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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