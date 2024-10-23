ثروت سويلم: ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز إساءة والدولة مش هتعديه دون محاسبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:36 صباحاً - الزمالك، علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وما قاموا به من سلوك غير رياضي عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأكد ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة ليست مباراة الزمالك وبيراميدز، الموضوع أكبر من كده في ظل عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.

وتابع سويلم، نحمد الله أن هذه الأحداث لم تحدث في مباراة الأهلي والزمالك، وأن ما حدث يمهد لتلاشي هذه الأزمات التي تسيء لنا جميعا في مباراة نهائي البطولة بين القطبين.

اعتذار الزمالك

وأردف:" بعد اعتذار نادي الزمالك لازم نقفل الصفحة على الواقعة لـ عمق العلاقة بين مصر والإمارات، ولكن يجب فتح تحقيق في الواقعة، لأن هناك تحريف كبير في التصريحات التي أعقبت اندلاع الأزمة".

وأضاف ثروت سويلم: "كل الاعتذار للدولة الإماراتية الشقيقة حكومة وشعبًا، ويكفي أن الدولة تحركت سريعًا وحرصت على قيام مسؤولي الزمالك بتقديم اعتذار للإمارات وإن كان الاعتذار تأخر بعض الشيء".

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الدولة ستعاقب المتجاوزين

واختتم ثروت سويلم، أن الإمارات دائما ترحب بالفرق المصرية بكل ألوانها وانتماءتها وتستقبلنا بحفاوة كبيرة في بلدنا الثاني، مشددًا على أن الدولة المصرية “مش هتعدي الأزمة دون محاسبات المتجاوزين وستكون هناك عقوبات”.

نيابة الإمارات تحيل ثلاثي الزمالك للمحاكمة

وكانت نيابة الإمارات قررت تغريم ثلاثي الزمالك “نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد” كفالة قدرها 600 ألف درهم وإحالتهم للمحاكمة

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر الإثنين الماضي للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وتنعقد اليوم الأربعاء جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد أمام محكمة أبو ظبي لإصدار القرار النهائي بحقهم.

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