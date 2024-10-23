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الرياضة - 01:06 - باريس سان جيرمان وايندهوفن يتعادلان 1-1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - باريس سان جيرمان وايندهوفن يتعادلان 1-1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - باريس سان جيرمان وايندهوفن يتعادلان 1-1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:06 صباحاً - سقط باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه ايندهوفن الهولندي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب بارك دي برانس في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تقدم ايندهوفن في الدقيقة 34 عن طريق نوا لانج، وعدل أشرف حكيمي النتيجة لباريس في الدقيقة 54.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، بينما أصبح رصيد ايندهوفن نقطتين.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق سبورتينج لشبونة البرتغالي الفوز على مضيفه شتورم جراتس النمساوي بهدفين نظيفين سجلهما كل من نونو سانتوس في الدقيقة 22 وفيكتور جيوكيريس بالدقيقة 53.

ورفع سبورتينج لشبونة رصيده إلى 7 نقاط، بينما استمر فريق شتورم بدون أي رصيد من النقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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