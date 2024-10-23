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دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت الألماني يلدغ يوفنتوس في عقر داره بهدف قاتل - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت الألماني يلدغ يوفنتوس في عقر داره بهدف قاتل - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شتوتجارت الألماني يلدغ يوفنتوس في عقر داره بهدف قاتل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:37 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، خطف فريق شتوتجارت الألماني فوزًا غاليًا من يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد على ملعب "أليانز ستوديوم"، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

أحرز هدف شتوتجارت توريه في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتحصل شتوتجارت على ضربة جزاء في الدقيقة 84 تزامنت مع طرد دانيلو لاعب يوفنتوس، لكن إنزو ميلو اهدرها، كما ألغى الحكم هدفا لشتوتغارت سجله دينيز أونداف في الدقيقة 48.

وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى بعد الفوز في أول جولتين على ضيفه إيندهوفن الهولندي 3-1 ومضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 بينما حقق شتوتجارت فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الماضية مع سبارتا براغ التشيكي 1-1 وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعب ريال مدريد الإسباني 1-3.

 

تشكيل يوفنتوس ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: سافونا، كالولو، دانيلو، كابال

الوسط: فاجيولي، ماكيني، دوجلاس لويز

الهجوم: كونسيساو، يلديز، فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس ضد شتوتغارت
تشكيل يوفنتوس ضد شتوتغارت
 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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