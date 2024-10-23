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دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتغلب بثنائية علي بولونيا (صور) - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتغلب بثنائية علي بولونيا (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتغلب بثنائية علي بولونيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:21 صباحاً - فاز فريق أستون فيلا الإنجليزي على منافسه بولونيا الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح التسجيل فريق أستون فيلا عن طريق لاعبه جون مكجين بالدقيقة 55، ثم أضاف جون دوران الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالدقيقة 64. 

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تشكيل أستون فيلا أمام بولونيا 

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تشكيل بولونيا أمام أستون فيلا

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وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

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ويشمل النظام الجديد، إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يتعادل سلبيا مع بولونيا بالشوط الأول (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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