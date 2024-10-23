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أرسنال يفوز على شاختار دونيتسك بهدف عكسي في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

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أرسنال يفوز على شاختار دونيتسك بهدف عكسي في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

أرسنال يفوز على شاختار دونيتسك بهدف عكسي في دوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - فاز فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الإمارات بـ لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق ديمترو رزنيك حارس شاختار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29 بعدما ارتطمت به تصويبة مارتنيلي جناح الجانرز.

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تشكيل أرسنال أمام دونيتسك الأوكراني 

وشهد تشكيل أرسنال استمرار غياب نجم الفريق بوكايو ساكا، وجاء كالتالي:

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مواعيد مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونج بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورج x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيج x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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