الرياضة - 11:38 - لارس فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - يأمل لارس فريس مدرب سبارتا براغ التشيكي، في الخروج من مواجهة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بنتيجة إيجابية، واصفا إياه بأنه أفضل مدير فني في العالم قبل لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقال فريس في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بيب هو أفضل مدرب في العالم، بل الأفضل على الإطلاق".

وأضاف "لا أتحدث فقط عن الفوز بالألقاب، بل لدوره في تطوير كرة القدم وابتكار العديد من الخطط".

وتابع مدرب الفريق التشيكي "لقد كان مصدر إلهام كبير للعديد من المدربين، وللعديد من مدربي الدوري الإنجليزي، واستفدت منه أيضا في بداية مشواري".

وواصل فريس "أنا سعيد بمواجهة مدرب مثل جوارديولا، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة ستكون مجرد مباراة، ولكن بالنسبة لي هو أفضل مدرب رأيناه على الإطلاق".

وجمع سبارتا براغ أربع نقاط في أول جولتين بالفوز على سالزبورج النمساوي والتعادل مع شتوتجارت الألماني.

وانتقل لارس فريس للإشادة بالنجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائلا "لقد سجل 90% من أهداف مانشستر سيتي، علينا العمل بجدية للتعامل معه".

واختتم تصريحاته قائلا: "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، مدافعو فريقنا أمامهم مهمة صعبة، ولكن لدينا خطة له، وسنرى ما سيحدث".