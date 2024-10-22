جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:38 - لارس فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:38 - لارس فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - لارس فريس: جوارديولا أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - يأمل لارس فريس مدرب سبارتا براغ التشيكي، في الخروج من مواجهة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بنتيجة إيجابية، واصفا إياه بأنه أفضل مدير فني في العالم قبل لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقال فريس في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بيب هو أفضل مدرب في العالم، بل الأفضل على الإطلاق".

وأضاف "لا أتحدث فقط عن الفوز بالألقاب، بل لدوره في تطوير كرة القدم وابتكار العديد من الخطط".

وتابع مدرب الفريق التشيكي "لقد كان مصدر إلهام كبير للعديد من المدربين، وللعديد من مدربي الدوري الإنجليزي، واستفدت منه أيضا في بداية مشواري".

وواصل فريس "أنا سعيد بمواجهة مدرب مثل جوارديولا، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة ستكون مجرد مباراة، ولكن بالنسبة لي هو أفضل مدرب رأيناه على الإطلاق".

وجمع سبارتا براغ أربع نقاط في أول جولتين بالفوز على سالزبورج النمساوي والتعادل مع شتوتجارت الألماني.

وانتقل لارس فريس للإشادة بالنجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائلا "لقد سجل 90% من أهداف مانشستر سيتي، علينا العمل بجدية للتعامل معه".

واختتم تصريحاته قائلا: "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، مدافعو فريقنا أمامهم مهمة صعبة، ولكن لدينا خطة له، وسنرى ما سيحدث".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق