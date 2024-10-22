الرياضة - 11:22 - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج.. يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره سبارتا براج التشيكي، علي ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويجهز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أوراقه جيداً في الوقت الحالي، من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة، واقتناص نقاط المباراة.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مانشستر سيتي في هذه المواجهة على هذا النحو:حراسة المرمي: إيديرسون سانتانا دي مورايس-الدفاع: يوشكو جارديول، روبن دياس، جون ستونز، ريكو لويس- الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، إيلكاي جوندوجان، سافيو.

الهجوم: إرلينج هالاند-وفي المقابل فإن بطل التشيك يعتمد علي مجموعة من أفضل اللاعبين في الشرق الأوروبي، الذين من المنتظر أن يكون لهم دور أساسي في موقعة الاتحاد وهم: في حراسة المرمي: بيتر فيندال-الدفاع: أسجير سورينسين، فيليب باناك، مارتن فيتيك-خط الوسط: ماتي راينش، كازيم لاسي، كان كايرينين، أنجيلو بريسيادو، فيليكو، إرمال كراسنيكي- الهجوم: فيكتور أولاتو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

تطلق مباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا علي ملعب الاتحاد معقل نادي مان سيتي، مساء الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن وعمان، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الأمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

وأعلنت شبكة بي إن سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة الأوروبية عن أذاعةمواجهة مانشستر سيتي ضد سبارتا براج، المقرر لها مساء اليوم علي قناة BEIN SPORT HD 2.