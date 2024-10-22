الرياضة - 11:22 - 4 رسائل وتحذير.. تفاصيل اجتماع محمد رمضان مع لاعبي الأهلي قبل لقاء الزمالك «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - حرص محمد رمضان، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول، قبل يومين من مواجهة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، يوم الخميس المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تفاصيل اجتماع محمد رمضان مع لاعبي الأهلي

وقال مصدر بالأهلي لـ"الأسبوع" في تصريحات خاصة: "محمد رمضان اجتمع مع اللاعبين عقب وجبة الغداء اليوم الثلاثاء".

وواصل: "محمد رمضان أكد للاعبين أن المباراة في موعدها، وأن ما يحدث الفترة الحالية ليس لهم علاقة به".

وأضاف: " مدير الكرة بالأهلي طالب اللاعبين بالتركيز وحصد البطولة، وعدم الانشغال بما يحدث في الزمالك، وأن التهاون في المباراة يقابله عقوبات كبيرة".

وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، بعد التفوق على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

كما تغلب الزمالك بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.