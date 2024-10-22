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الرياضة - 11:22 - عاجل.. الزمالك يعلن فتح تحقيق موسع في أحداث الأزمة بالإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:22 - عاجل.. الزمالك يعلن فتح تحقيق موسع في أحداث الأزمة بالإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - عاجل.. الزمالك يعلن فتح تحقيق موسع في أحداث الأزمة بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة، من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية، ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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