دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين يوفنتوس وشتوتجارت بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تعادل فريقا يوفنتوس الإيطالي وشتوتجارت الألماني سلبيا بالشوط الأول على ملعب "أليانز ستوديوم"، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: سافونا، كالولو، دانيلو، كابال

الوسط: فاجيولي، ماكيني، دوجلاس لويز

الهجوم: كونسيساو، يلديز، فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس ضد شتوتغارت

تشكيل يوفنتوس ضد شتوتغارت



يوفنتوس وشتوتجارت



ويسعى فريق شتوتجارت لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة حيث اكتفى الفريق بتحقيق نقطة واحدة جمعها من التعادل مع سبارتا براج التشيكي في الجولة الماضية، علما بأنه خسر مباراة الجولة الأولى أمام الريال.

في المقابل، يسعى يوفنتوس لمواصلة الانتصارات الأوروبية بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على أيندهوفن 3-1 وعلى لايبزيج 3-2.

ويمكن أن يصبح تياجو موتا ثالث مدرب ليوفنتوس يفوز بمبارياته الثلاث الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد فابيو كابيلو في 2004-2005، ومارسيلو ليبي في 1995-1996.

ترتيب دوري أبطال أوروبا



ويتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة 7 أندية بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول مباراتين حتى الآن وهي أستون فيلا ودورتموند وبنفيكا وليفركوزن وليفربول وبريست ويوفنتوس بـ6 نقاط، بينما تذيل الترتيب 8 أندية بدون رصيد حتى الآن تضمنت مفاجآت أيضًا بوجود ميلان مع لايبزيج وجيرونا وشتورم جراتس والنجم الأحمر وسالزبورج وسلوفان ويونج بويز.

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