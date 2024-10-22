الرياضة - 11:06 - موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - موعد مباراة ليفربول ولايبزيج.. يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على مضيفه لايبزيج الألماني، علي ستاد رد بول أرينا، ضمن الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويؤدي نجوم ليفربول، بقيادة مديرهم الفني أرني سلوت، لقاء لايبزيج وهم في حالة معنوية عالية، بعد سلسلة انتصاراتهم الأخيرة علي الصعيدين المحلي والقاري، وآخرها علي تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بأنفيلد معقل الريدز.

كما أن أرني يعتمد علي عدد من الأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الخطيرة الممثلة في عدد من أفضل هدافي العالم، وعلي رأسهم الأسطورة المصرية محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني ومعشوق جماهير الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعتمد سلوت علي قوته الضاربة وأعمدته الأساسية ضمن التشكيل الأساسي الذي سيؤدي به لقاء بطل ألمانيا، بحثا عن تحقيق الفوز وبلوغ النقطة التاسعة، وبالتالي فإن تشكيلة الريدز في المنتظر أن تضم: في حراسة المرمى كيليهير -خط الدفاع أرنولد - فان دايك - كوناتي - روبرتسون -خط الوسط سوبوسلاي، ماك اليستير، ريان جرافينبيرخ -خط الهجوم لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول ضد لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء، 23 أكتوبر2024،

تبدأ مباراة الريدز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت عواصم بلاد المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا والبطولات الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مواجهة ليفربول ولايبزيج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر قناة bein sports premium 2، بتعليق عامر الخوذيري.