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الرياضة - 11:06 - أهداف مباراة ريال مدريد ودورتموند اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - أهداف مباراة ريال مدريد ودورتموند اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - أهداف مباراة ريال مدريد ودورتموند اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - أهداف مباراة ريال مدريد ودورتموند.. واحدة من المباريات الممتعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي تعد بمثابة رد فعل للأصفر عقب خسارة نهائي التشامبيونزليج في النسخة الماضية.

واحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد ودورتموند، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

البداية لم تكن مثالية بالمرة لنادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن تلقوا هدفا من دونيل مالين في الدقيقة 30 بطريقة رائعة ومثالية.

لم يمر سوى 4 دقائق، وعاد بوروسيا دورتموند ليحرج الريال في ملعبه ووسط جماهيره، ليحرز الهدف الثاني بواسطة جيمي بينو جيتنز.

تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد

وانطلقت مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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