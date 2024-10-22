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الرياضة - 11:06 - في ليلة ساحرة.. موناكو يكتسح سرفينا زفيزدا الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - في ليلة ساحرة.. موناكو يكتسح سرفينا زفيزدا الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - في ليلة ساحرة.. موناكو يكتسح سرفينا زفيزدا الصربي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - اكتسح نادي موناكو نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الياباني تاكومي مينامينو بهدف لموناكو في الدقيقة 20 لكن بعد سبع دقائق فقط رد السنغالي شريف نداي بهدف التعادل للفريق الصربي.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول، أعاد السويسري بريل إيمبولو فريق موناكو للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني أحرز ويلفريد سينجو الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 54 ثم تقمص مينامينو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 وتكفل ماجنيس أكليوش بتسجيل الهدف الخامس في الثواني الأخيرة للمباراة.

وانفرد موناكو مؤقتا بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وظل سرفينا في قاع الترتيب بدون رصيد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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