الرياضة - 10:40 - موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - يستضيف ستاد إليانزا أرينا بألمانيا قمة أوروبية كلاسيكية تجمع بين بايرن ميونيخ صاحب الأرض والجمهور، والعملاق الإسباني برشلونة، في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وبعيدا عن قوة المباراة وطابع الديربي الذي يطغى عليها، فإن المواجهة الرهيبة تأخذ صبغة الكرامة ورد الاعتبار، خاصةً أن خسارة الكتالوني الإسباني أمام بايرن ميونيخ 2/8 مازال يسبب جرحا عميقا غائرا لمحبي الكرة في الدولة الواقعة بجزيرة أيبيريا، ومن المفارقات أن هانز فليك، مدرب برشلونة حاليا، هو من قاد البافاري للفوز التاريخي الكاسح.

ومن المنتظر أن يدفع فينسنت كومباني، مدرب البايرن الحالي، بقوته الضاربة وأعمدته الأساسية ضمن التشكيل الأساسي للقاء البلوجرانا، وبالتالي من المتوقع أن يدفع فينسنت كومباني بتشكيل يضم:مانويل نوير-ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر-بالينيا - جوشوا كيميش -سيرج جنابري - توماس مولر - مايكل أوليزيه- هاري كين.

وفي المقابل فإن فليك من المنتظر أن يعتمد على أهم مفاتيح لعبه وأقوي أسلحته ضمن المجموعة التي سيبدأ بها موقعة إليانزا أرينا، مثل: إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - إنياجو ماريتيز - باو كوبارسي - جول كوندي -بيدري - مارك كاسادو -أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دور أبطال أوروبا

تنطل مواجهة القمة بين اساطير برشلونة وبايرن ميونخ مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024 على ملعب أليانز آرينا، والذي يأتي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وسنطلق قمة المواجهات عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وستكون مواجهة القمة بين برشلونة وبايرن ميونخ علي مجموعة قنوات بي أن سبورتbeIN Sports التي خصصت قناة مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة،