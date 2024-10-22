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الرياضة - 10:40 - مدرب برشلونة: لن نغير طريقة اللعب أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - مدرب برشلونة: لن نغير طريقة اللعب أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - مدرب برشلونة: لن نغير طريقة اللعب أمام بايرن ميونيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - أكد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة أنه لن يغير طريقة لعب الفري خلال المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ناديه السابق بايرن ميونيخ المقرر إقامتها غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وشدد على ضرورة نسيان النتائج السابقة السيئة للفريق الإسباني أمام الفريق البافاري، وأنه اللاعبين سبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.

وسبق وأن تلقى برشلونة هزيمة قياسية قوامها 8 أهداف أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 عندما كان فليك يقود الفريق البافاري ونجح في نهاية المطاف في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء: "يتعين علينا ترك الماضي وراءنا.. لا يمكننا تغيير ذلك، يتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا والفوز على بايرن ميونيخ".

وأكد أن بايرن ميونيخ يحمل أهمية كبيرة له، إلا أنه حاليا يعمل مدربا برشلونة وقال: "وأنا سعيد للغاية لوجودي هنا.. أعيش فصلا جديدا رائعا في حياتي، وأشعر أن الجماهير تشاركني هذا الشغف.. هذا أمر رائع للغاية، ولكنه يجعلك تشعر أيضا بالالتزام ببذل كل ما لديك".

وتابع الألماني: "هذه هي الطريقة التي نريد بها خوض هذه المباراة وكل المباريات التي ستليها.. كفريق، يتعين علينا العمل بجد لرد الحب الذي نتلقاه.. والأهم من ذلك كله، أن ننظر إلى المستقبل".

وأكد أن الفريق الألماني فريق كبير يضم بين صفوفه لاعبين ممتازين، ويسيطر على الكرة كثيرا ويمتلكها، لكنه أوضح أيضا أن لاعبي فريقه مستعدون للغاية ويتطلعون حقا إلى هذه المباراة.

وقال: "إنها مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكننا سنحاول بذل كل ما في وسعنا.. لن نغير طريقة لعبنا.. سنحاول اللعب من العمق، والضغط بالكرة وبدونها ومحاولة عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء.. من الواضح أننا لن نفوز في كل مباراة، ولكن ما سنفعله هو دائما تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق النجاح".

ويستضيف برشلونة غدا في إسبانيا بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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