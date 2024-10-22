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الرياضة - 10:40 - رسالة قوية من الزمالك بشأن الأحداث الأخيرة وتصريحات مسؤوليه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - رسالة قوية من الزمالك بشأن الأحداث الأخيرة وتصريحات مسؤوليه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - رسالة قوية من الزمالك بشأن الأحداث الأخيرة وتصريحات مسؤوليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رسالة قوية، بشأن الأحداث الأخيرة والمرتبطة بمشاجرة ثلاثي الفريق مع فرد أمن إماراتي.

واحتجز الأمن الإماراتي لاعبي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطى شلبي، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، بعد مشادة مع فرد الأمن بدولة الإمارات، والتي جرت أمس بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات كأس السوبر المصري.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "رجاء عدم الانسياق وراء التصريحات المنسوبة زورا وكذبا لكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك".

وواصل: "والتي تنشر على بعض المواقع الصحفية والصفحات الرياضية ممن اعتادت فبركة الأخبار سعيا نحو التريند، حيث أنه لم يصرح بأي معلومات أو أحاديث لأي وسيلة إعلامية وكل ما ينشر حول موقفه أو تصريحاته ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "ونناشد الجميع الالتزام بما يرد على الصفحة الرسمية الشخصية أو صفحة نادي الزمالك الرسمية أو صفحة المتحدث الإعلامي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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