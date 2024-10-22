مدرب بايرن مشيدا بنجم برشلونة الجديد: خليفة ميسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - أشاد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الألماني، بقدرات لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم لامين يامال، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل المدرب البلجيكي عن رأيه في الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، ليجيب: "امتلاك برشلونة موهبة مثله، بعد فترة قصيرة من رحيل ميسي، الذي كان رمزا لسنوات طويلة، أمر فريد، برشلونة أصبح لديه لاعب آخر يمكنه تعويض ميسي، ولهذا أكن احتراما كبيرا لمدرسة (لاماسيا)، التي أظهرت ثقتها دائما في مثل هذه النوعية من اللاعبين، ومنحتهم الفرصة".

ورفض كومباني فكرة التركيز على كيفية إيقاف يامال، قائلا: "الأمر لا يتعلق بكيفية إيقاف لاعب بعينه، لكن بالفوز بالمباراة ضد برشلونة وإيقاف الفريق بأكمله، وهذا ما نركز عليه".

وعن الألماني هانز فليك، الذي سبق له تدريب بايرن ميونخ وقاده لسداسية تاريخية عام 2020، قبل تولي قيادة برشلونة في الموسم الحالي، قال كومباني: "فليك لم يكن مدرب بايرن الوحيد، لكنه كان ناجحا جدا هنا، ولهذا ستكون مباراة الغد خاصة جدا بالنسبة له، لكن بغض النظر عن هذه المعطيات، فالمباراة ستكون بين فريقين، وفليك لديه أفكار واضحة، ونفس الحال ينطبق علينا".

فيما واصل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ الألماني، استفزاز جماهير برشلونة بنشر صورة اعتاد عليها بمواجهات الفريقين، وذلك قبل المباراة التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر مولر صورته وهو يضحك مع زملائه في الطائرة خلال توجه الفريق إلى برشلونة على منصة "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "لكل من ينتظر الصورة.. نحن في طريقنا إلى برشلونة".

وخلال مواجهة سابقة لبايرن ضد برشلونة في 2022 نشر مولر فيديو وهو يضحك موجهًا رسالة لصديقه روبرت ليفانوفسكي، نجم البارسا الحالي والبايرن السابق، وعلق قائلًا: "مرحبًا ليفا نحن قادمون".

يذكر أن بايرن ميونخ فاز على برشلونة في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان أولها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012-2013، وفاز حينها النادي البافاري على أرضه ذهابًا (4-0) قبل أن يعاود الفوز إيابًا في كامب نو (3-0).

وتواجه الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، في مواجهة واحدة أجريت على أرضية ملعب "لالوز" في لشبونة بسبب إجراءات فيروس كورونا، وفاز خلالها النادي البافاري بقيادة هانزي فليك (8-2).

وعاد الفريقان ليتواجها في موسم 2021-2022، وفاز بايرن خلالها (3-0)، قبل أن يفوز النادي الألماني مرة أخرى بثلاثية دون رد في موسم 2022-23.

قائمة بايرن ميونخ لمباراة برشلونة

وأعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد حصد 3 نقاط من أول جولتين في البطولة الأوروبية عقب الفوز على دينامو زغرب والخسارة أمام أستون فيلا.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ المغادرة إلى برشلونة، كالآتي:

نوير - بيريتز - أورليخ - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - جورتسيكا - كين - ساني - كومان - داير - بالينيا - أوليسي - ديفيز - إبراهيموفيتش - جوريرو - مولر - لايمر - تيل - موسيالا - أزنو.

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