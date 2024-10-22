تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وفي السطور التالية، نعرض تشكيل الزمالك الأقرب لخوض مباراة الأهلي بعد تعافي عمر جابر من الإصابة واقتراب غياب مصطفى شلبي بسبب الأزمة التي يمر بها اللاعب في الإمارات عقب مباراة بيراميدز.

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

في خط الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد وأمامهم ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- كونراد ميشالاك- سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي والزمالك

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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