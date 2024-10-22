الوصل الإماراتي يهزم الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:31 مساءً - دوري أبطال آسيا، حقق الوصل الإماراتي فوزًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه الغرافة القطري بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة في الدقيقة 44 بعدما حول كرة عرضية إلى مرمى الوصل.

وسجل الوصل هدف التعادل عن طريق لاعبه فابيو ليما في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بضربة جزاء.

وأحرز إيزاك سوكسيس لاعب الوصل هدف الفوز في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة، ليمنح فريقه فوزًا في الوقت القاتل

وشارك سوكسيس بديلا في صفوف الوصل في الدقيقة 78 لتنشيط هجوم الإمبراطور قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز

وحقق الوصل فوزه الثاني في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد الغرافة، بعدما تلقى الهزيمة الثانية في البطولة القارية، عند 3 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب القسم الغربي.

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