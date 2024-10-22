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الرياضة - 09:20 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:20 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

كان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر في لقاء الدور نصف النهائي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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