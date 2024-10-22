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الرياضة - 09:20 - بمساهمة رونالدو.. النصر ينتزع انتصارًا ثمينًا من أنياب استقلال طهران بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:20 - بمساهمة رونالدو.. النصر ينتزع انتصارًا ثمينًا من أنياب استقلال طهران بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - بمساهمة رونالدو.. النصر ينتزع انتصارًا ثمينًا من أنياب استقلال طهران بدوري أبطال آسيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لتحقيق انتصار ثمين، خارج ملعبه أمام استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في دبي الإماراتية.

والتقى نادي النصر السعودي بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي مع استقلال طهران الإيراني في جولة جديدة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدين نادي النصر السعودي بهذا الفوز الثمين إلى لاعبه البرتغالي المميز إييمريك لابورت، والذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81، بعد رأسية مميزة من رونالدو تصدى لها الحارس لتجد رأسية مواطنه.

تشكيل النصر الرسمي ضد استقلال طهران

وجاء تشكيل النصر الرسمي ضد استقلال طهران على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: بوشل- سيماكان- لابورت- سالم النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري- بروزوفيتش- أوتافيو.

خط الهجوم: أنجيلو- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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